Bildung in Düsseldorf Die erste Welt-Ethos-Schule der Stadt

Düsseldorf · Eine Gesamtschule in Eller ist die erste „Welt-Ethos-Schule“ in Düsseldorf. Den Titel verleiht die Welt-Ethos-Stiftung in Tübingen. 24 Schulen in Deutschland tragen ihn schon.

30.03.2023, 16:10 Uhr

DieSchule verpflichtete sich den Werten der Tübinger Welt-Ethos-Stiftung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Ralph Kohkemper