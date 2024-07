Stadtteilzentren in Düsseldorf Werbegemeinschaft übernimmt Zentrenmanagement in Eller

Besonders wichtig ist für den eingetragenen Verein der neue Infopoint an der Gumbertstraße 173, der für alle Menschen in Eller eine zentrale Anlaufstelle darstellen soll. „Und das wird auch angenommen, jeden Tag kommen Leute rein und geben Anregungen“, so Hagendorn. Insgesamt 70 Projekte will Individueller in den nächsten drei Jahren umsetzen. Das reicht von mehr Grün für die Gumbertstraße über eine Polizeisprechstunde einmal im Monat im Infopoint bis zu einem geplant Dreck-weg-Tag in Eller. Auch Lastenräder sollen zum Ausleihen bereitstehen, ebenso wie eine mobile Bar für Veranstaltungen. Auch am Stadtmobiliar soll sich etwas zum Positiven ändern, nicht zuletzt will Individueller auf einer separaten Infoseite ein Gesundheitsforum anbieten und dort alle Ärzte, Apotheken oder Pflegedienste auflisten.