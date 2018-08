Düsseldorf: Wenige Falschparker auf dem Gertrudisplatz

Eller Nachdem sowohl in der Politik als auch unter Anwohnern die Kritik laut wurde, auf dem Gertrudisplatz in Eller würden verstärkt Autofahrer ihr Fahrzeug abstellen, die dazu gar keine Berechtigung hätten, hat die Verwaltung die Situation vor Ort jetzt mehrfach überprüft.

Als Ergebnis sei festzustellen, dass mit der Beschilderung „Fußgängerzone-Lieferverkehr – zu bestimmten Zeiten frei“ die Zufahrt in die Fußgängerzone inzwischen eindeutig geregelt ist. Fahrzeuge, die außerhalb der Zeiten den Platz befahren würden, könnten kontrolliert und die Fahrer auch bestraft werden. Eine so dramatische Entwicklung bei Falschparkern, wie sie zum Teil geschildert werde, könne von der Verkehrsüberwachung allerdings ohnehin nicht bestätigt werden. Was womöglich zu Falscheinschätzungen führen könnte: Ein Teil der auf dem Gertrudisplatz abgestellten Fahrzeuge besitze eine Ausnahmegenehmigung. Möglicherweise entstehe dadurch der Eindruck, dass die Fußgängerzone mit Falschparkern stark frequentiert ist. Fakt sei aber: Zwischen Anfang Januar und Ende April seien „nur“ 30 Verwarnungen in der Fußgängerzone erteilt worden.