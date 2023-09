100 Jahre Stadtteilbibliothek Düsseldorf-Eller Von der Volksbücherei zur Mediathek

„Die Städtische Volksbücherei in Eller wurde durch eine kleine Feierstunde am 21. September durch Vertreter der Stadtverwaltung und der Bevölkerung von Eller in der Schule an der Bernburger Straße eröffnet“, meldete das Düsseldorfer Tageblatt 1923. So nüchtern der Start, umso aufregender die folgenden 100 Jahre.