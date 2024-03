Ostermarkt in Düsseldorf Uralte Geschichten auf dem Getrudisplatz

Diesmal reichte eine der Geschichten, die auf dem Ostermarkt in Eller erzählt wurden, bis ins Jahr 1869 zurück. Die Story erzählte Marion Reiners. Die Bonnerin hatte vor vier Jahren „Kuli Hood – rettet Omas Lieblingsrezepte“ gegründet und war erstmals auf dem Gertrudisplatz dabei. „Aus dem Jahr 1869 stammt die bisher älteste unserer Kochanleitungen, die wir in unseren Rezeptboxen anbieten“, erzählt die Bonnerin. „Insgesamt liegen in unserem Archiv ungefähr 2000 alte Rezepte. Wir wollen einfach die Kochschätze vor dem Aussterben retten.“