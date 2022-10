Benefizauktion in Düsseldorf : Meckenstock versteigert „Schönes und Scheußliches“

Manes Meckenstock mit Assistenz bei der Versteigerung in Eller. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Diese Auktion hat Kultstatus in Düsseldorf: Kabarettist Manes Meckenstock bringt skurrile und attraktive Objekte unter den Hammer. Was diesmal im Angebot war und welchen guten Zweck er damit unterstützt.

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Auf das „Ü“ folgte ein lang anhaltendes „Ah“. Das hatte Manes Meckenstock vor seiner Benefiz-Auktion zu Gunsten der Flüchtlingsinitiative Stay im Pfarrgemeindesaal der Schlosskirche in Eller mit den knapp 100 Gebotswilligen so eingeübt. Das „Ü“ steht für ein von Meckenstock besorgtes und bis zur Versteigerung geheim-gehaltenes „Überraschungsangebot“. Dafür durchstreift der „Auktionator“ persönlich immer wieder Trödel- oder Antikmärkte. So wechselte etwa „Ü5“, ein schön-scheußlicher Glitzer-Delfin für 13 Euro den Besitzer. „Den habe ich für einen Euro auf einem Trödelmarkt in Tongeren gekauft“, verriet Meckenstock. „Das ist doch eine schöne Rendite. Und für eine gute Sache kann man das ja machen.“

Insgesamt aber war Meckenstock im Pfarrsaal erstaunlich zurückhaltend. Bei seinen Benefiz-Auktionen nimmt der Kabarettist normalerweise kein Blatt vor den Mund, wenn eins der feilgebotenen mehr oder weniger ansehnlichen oder nützlichen Schätzchen sich eher als Ladenhüter entpuppt, und lässt seiner mit jeder Menge Mutterwitz gepaarten Schnodderschnauze freien Lauf.

Doch bei der Premierenversteigerung zu Gunsten der Flüchtlingsinitiative Stay hatte „Lästermaul“ Meckenstock „Kreide gefressen“. Aus gutem Grund. „Viele im Publikum sind zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung dabei. Da will ich sie doch nicht direkt verprellen“, erklärt der Auktionator. „Sie sollen ja demnächst wiederkommen und auch schon diesmal das Portemonnaie weit aufmachen.“

Das klappte auch mit einem „gezähmten“ Manes gut, denn insgesamt wandern 2400 Euro auf das Stay-Konto, wie Sozial- und Rechtsberater Michael Lukas verriet. „Wir haben kein besonderes Projekt, für das wir das Geld verwenden“, so Lukas. „Es wird einfach für den laufenden Betrieb von Stay gebraucht.“