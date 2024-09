Fertigstellung Ende 2025 Schlosspark in Düsseldorf-Eller bekommt ein neues Büdchen

Die Bezirksvertretung 8 (Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach) hat den Neubau des Büdchens im Schlosspark Eller beschlossen. In ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag, 12. September, stimmten die Bezirksvertreter geschlossen für das Projekt. Ein Neubau war nötig geworden, da der bisherige Kiosk in einem schlechten Zustand war, die Verwaltung sprach von einer „mangelhaften Bausubstanz“.