Musik aus Düsseldorf „Lost Tapes“ spielen bei Christopher Street Day

Angefangen hatten die Lost Tapes aus der Schulband der Georg-Schulhoff-Realschule in Vennhausen heraus, in der Henri und Julian spielten. Über eine Online-Anzeige fanden sie Timmy und Felix als Sänger und Gitarristen und schon bei der ersten gemeinsamen Probe entstand der erste Song. „Das läuft bei uns wie von selbst“, erzählt Henri Neu. Der Name der Band entstand am Küchentisch von Familie Neu in Eller, in deren Keller auch der Proberaum ist, wo die Band zwei- bis dreimal pro Woche zusammenkommt, um zu Proben und an neuen Stücken zu arbeiten. „Lost Tapes passt zu unserem Style, denn wir gehen in Richtung Classic- oder Old School-Rock mit Pop“ erklärt Julian Jäger. Gemeinsam kamen sie auf alte Kassetten und die Idee, die verloren gegangenen Klänge von damals wieder hörbar zu machen.