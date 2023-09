Lieblingsorte in Eller Ein etwas anderer Stadtteil-Rundgang

Die Resonanz indes blieb etwas mager. So manche hätten sich zwar gemeldet und gesagt, dass sie durchaus ihre Lieblingsecken in Eller hätten, erklärte Lioba Grote von Propeller. Nur diese so öffentlich preisgeben, das hätten sie dann nicht gewollt. Birgit Palms aber eben schon. Die 57-Jährige war bereit, ihre ganz persönliche Geschichte zu ihrem Lieblingsplatz zu erzählen.