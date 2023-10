Elf Jahre unbewohnt Die „Geister-Villa“ von Düsseldorf

Eine zweigeschossige Jugendstil-Villa aus dem Jahre 1927, mit 214 Quadratmetern Wohnfläche, dazu Balkon und Garten auf einem über 500 Quadratmeter großen Grundstück in Eller. Für gerade einmal 400.000 Euro steht sie zum Verkauf. Klingt erst einmal nach einem Schnäppchen, oder? Bei dem Dreifamilienhaus am Werstener Feld 203, um das es hier geht, handelt es sich um eine städtische Immobilie. Der Teufel findet sich jedoch in den Details der Vorlage, mit welcher der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in der kommenden Woche die Veräußerung beschließen soll. „Das Objekt befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und ist derzeit nicht bewohnbar“, heißt es dort. „Die Nutzung wurde im Jahr 2012 aufgeben.“