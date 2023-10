Künstlermarkt in Düsseldorf Wie aus einer Sardinendose Kunst wird

Und so feierten sie beim 14. Markt der Werbegemeinschaft „Wir in Eller“ auf dem Gertrudisplatz Premiere mit Dekoartikeln aus Re- und Upcycling. „Als ich das Stuhlbein am Rhein gefunden habe, dachte ich sofort, das sieht aus wie ein Dackel. Den Korken für die Schnauze und die anderen Dinge, habe ich auch am Rhein gefunden“, so Susanne Bech. „Es gibt einfach ein paar Holzstücke und andere Dinge, die kann ich nicht liegen lassen.“ So wurde eine alte Sardinenbüchse innen mit einem farbenfrohen Krakenrelief aufgemotzt und direkt zum Hingucker.