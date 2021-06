Tierwohl-Initiative : Supermarkt in Düsseldorf überträgt Livebilder vom Schweinehof

An der Fleischtheke im Rewe in Eller sind Fernseher montiert, auf denen die Kunden sehen, dass die Schweine ein gutes Leben haben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Hinter der Fleischtheke im Supermarkt am Gertrudisplatz in Düsseldorf können Kunden sich jetzt selbst davon überzeugen, dass die Schweine ein gutes Leben haben. Betreiber David Hegemann will auch Ausflüge zum Mörixmann-Hof anbieten.