Feste in Eller Gumbertstraßen feiert mit Baustelle

Gleich mehrere Besonderheiten kamen beim Gumbertstraßenfest in diesem Jahr zusammen. Das beliebte Fest im Herzen von Eller wurde in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und eigentlich hätte man es größer feiern wollen. Aber da mussten die Veranstalter Abstriche machen. „Wir haben leider eine verkleinerte Fläche“, so Ralf Hansen, 2. Vorsitzender der ausrichtenden Werbegemeinschaft Eller, die in diesem Jahr seit 50 Jahren besteht.