Orthodoxie in Düsseldorf Gedenken an Erzpriester Sergius Heitz

Genau dort möchte der Verein DOM (Deutschsprachige Orthodoxie in Mitteleuropa) am Samstag, 7. Oktober, um 12.30 Uhr anlässlich seines 25. Todestages an Heitz gedenken und lädt dazu auch alle Interessierten ein. Mehrere Redner und Vertreter orthodoxer Gemeinden, die Heitz teils noch persönlich gekannt haben, werden an sein Wirken erinnern. Zuvor organisiert der Verein mit dem Mainzer Hyperdiakon Gerald Lütgenau um 11.30 Uhr eine Panychida (Totengottesdienst zum Gedenken an die Verstorbenen) in der Kapelle des Friedhofs Eller.