Stadtteil-Kolumne in Düsseldorf : Wohnen auf dem Abstellbahnhof?

Eller Die CDU macht den Vorschlag, einen alternativen Standort für den Abstellbahnhof zu suchen. Würde das Gelände frei, könnte es städtebaulich weiterentwickelt werden und ganz neue Perspektiven für den Stadtteil schaffen. Ein spannender Ansatz.

Es vergeht kaum eine Bezirksvertretungssitzung, in der nicht wieder ein neues Bauprojekt auf der Tagesordnung steht. Sogar in den zentralsten Lagen, mitten in der City, finden Stadt und Investoren immer wieder Flächen, um Wohnungen zu bauen. Wohnraum wird gebraucht, dringender denn je. Da kommt der Vorstoß der CDU, über eine Verlegung des Abstellbahnhofs nachzudenken, eigentlich genau richtig. Das Grundstück könnte kaum besser liegen – zwischen Eller, Oberbilk und Wersten. Dadurch hat es ein bisschen Grün rundherum, viel Wohnbebauung in der Nachbarschaft und eine gut funktionierende Infrastruktur. Aus heiterem Himmel haben die Christdemokraten diese Anfrage im Rat nicht gestellt, der Abstellbahnhof ist seit Jahren Thema in der Politik. Weil sich Anwohner der Betriebsanlage immer heftiger wehren gegen den Lärm und die Abgase, die dort produziert werden – inzwischen sogar ein Gutachten bestätigt, dass Grenzwerte überschritten werden. Und auch wenn es Verbesserungen gegeben hat in den letzten Wochen und sich noch einiges tun soll, wie etwa veränderte Abstellpositionen der Züge und ein Lärmwächterplan, so glaubt der CDU-Fraktionsvorsitzende Rüdiger Gutt nicht, dass sich auf diese Weise dauerhaft Konflikte vermeiden lassen. Dafür sei das Gebiet einfach zu dicht bebaut.