Pilotprojekt im Eller Forst Düsseldorf setzt beim Mähen einer Wiese auf Pferde

Die Feuchtwiese im Eller Forst ist mit rund 30.000 Quadratmetern die einzige größere offene Feuchtwiesenfläche in Düsseldorf. „Sie ist der letzte Rest einer in historischer Zeit ausgedehnten Moorlandschaft am Rande der Bergischen Heidetrasse“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Boden der Wiese sei bewachsen mit Gräsern und krautigen Pflanzen wie der Sumpfdotterblume und fast ganzjährig durchnässt. Das Areal ist Lebensraum zahlreicher Tiere: Am Mittwoch ließen sich mit gutem Auge Blindschleichen, Eidechsen und Nacktschnecken beobachten. Weiter leben hier Sumpfschrecken und der Wasservogel Bekassin.