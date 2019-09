Düsseldorf-Eller : Musik und Kunsthandwerk beim Gumbertstraßenfest

Eller Zwei Tage dauerte das Fest, am Sonntag durften die Händler ebenfalls öffnen.

(nes) Am Wochenende gab es beim Gumbertstraßenfest in Eller rund um den Gertrudisplatz, aber auch auf der Gumbertstraße und der Rolandstraße es viele Stände und ein buntes Programm.

Das Publikum Die Besucher des Festes in Eller kommen aus allen Altersgruppen. Viele Kinder spielen auf dem Spielplatz auf dem Gertrudisplatz. Die Senioren schauen sich an, was der Markt zu bieten hat oder sitzen in den umliegenden Cafés.