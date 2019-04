Lärm in Düsseldorf-Eller : 176-Seiten-Gutachten zu Lärm am Abstellbahnhof liegt vor

Eller Dass die Anlage zu laut ist, ist seit Februar dieses Jahres offiziell bekannt. Bei den Untersuchungen des Tüv Rheinland kam heraus, dass die Grenzwerte um bis zu 20 Dezibel überschritten werden.

Auf dem ehemaligen Werstener Feld liegt der Düsseldorfer Abstellbahnhof, der so oft Thema war in den letzten beiden Jahren. Bei Anwohnern, der Politik und nicht zuletzt auch bei der Stadt. Dass die Anlage offiziell zu laut ist, wurde Anfang Februar im Umweltausschuss bestätigt. Jetzt liegt das komplette Gutachten vor, in dem der Tüv Rheinland seine Ergebnisse vorstellt. 176 Seiten umfasst das Dokument, in dem das Vorgehen erklärt wird: Unmittelbar an der nordöstlichen Betriebsgrenze befinden sich Wohnhäuser. Von dort kamen die vielen Beschwerden der Bewohner, dort wurden zwischen dem 29. Juni und dem 13. Juli die Messpunkte eingerichtet. Jeweils sechs Messtage gab es am Niersteiner Weg 13, am Speyerweg 92 und am Grüner Weg 61, an jenem Haus, in dem unter anderem Petra Krüger wohnt, die sich Anfang 2017 in unserer Redaktion gemeldet hatte mit einem Hilferuf. In diesem Bereich gab es über zwei Wochen zusätzlich unbeobachtete Dauerschallmessungen. An zwei weiteren Häusern wurde entlang der südwestlichen Grenze gemessen – an der Kaiserslauterner Straße 40 und der Harffstraße 64, ebenfalls an sechs verschiedenen Tagen. Auch die Uhrzeiten haben bei den Messungen variiert, mal wurde morgens um sechs für eine Stunde lang der Schall gemessen, mal kurz vor Mitternacht, mal in der Mittagszeit. Unterschieden werden dabei zwei Beurteilungszeiträume, weil am Tag (6 bis 22 Uhr) andere Lärmgrenzen eingehalten werden müssen als nachts (22 bis 6 Uhr). Zulässig sind in der Nacht zwischen 55 und 60 Dezibel, je nach Standort, an manchen Tagen lag der Spitzenwert bei 79 Dezibel, was ungefähr so laut ist, als würde jemand neben einem Klavier spielen.