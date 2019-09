Fest in Düsseldorf : Eller feiert am Wochenende auf dem Gertrudisplatz

Eller Zum 27. Mal feiert die Werbegemeinschaft bereits das Gumbertstraßenfest. Rund um den Gertrudisplatz wird getrödelt, getanzt und geshoppt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Unter dem Motto „Das Stadtteilfest ist von uns für alle“ findet am Wochenende (7./8. September) das 27. Gumbertstraßenfest statt. Und weil alle aus der Region von der Werbegemeinschaft Eller und der Norbert Junge GmbH ausdrücklich zum Mitfeiern eingeladen sind, findet auch jeder Besucher etwas nach seinem Geschmack. Neben dem Bühnenprogramm auf dem Gertrudisplatz und einem breiten kulinarischen Angebot, werden die Inhaber der Geschäfte an der Gumbertstraße ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen. Entlang der Ladenzeile bauen Trödler ihre Stände auf und feilschen mit allen Trödelfans ab 11 Uhr um den besten Preis.

Zu Gast sind die Cover-Band Toeffte, der Düsseldorfer Singer-Songwriters Enkelson (der mit seiner musikalischen Hommage an die Stadt die Herzen einiger Düsseldorfer gewinnen konnte) und das Rheinbahn-Orchester. Gute Musik lädt natürlich zum Tanzen ein, und wer auf dem Parkett vielleicht noch nicht ganz so sicher ist, kann sich während der Tanzauftritte von Ophelia (Bauchtanz aus Persien) und der Show-Dance-Gruppe um Daniela Budde bestimmt noch einige Schritte abgucken.

Das Gumbertstraßenfest hat in den letzten Jahren viele Menschen aus Eller und den benachbarten Stadtteilen angezogen. Auch in diesem Jahr fiebert Eller wieder auf das Fest hin. Eine besondere Einladung geht noch an die kleinen Gäste, denn sie können an dem eigens für sie angefertigten Programm teilnehmen, sagt Ralf Hansen, Sprecher der Werbegemeinschaft, der das Zentrum in Eller zu einem Treffpunkt für alle Generationen machen will.