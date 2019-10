Düsseldorf-Eller : Groschenkirmes hat viele Fans

Auf dem Abenteuerspielplatz hatten Betreuer 41 Spiele für die Kinder vorbereitet.

Die Familie von Milas und Lara kommt schon seit drei Generationen auf den Abenteuerspielplatz in Eller. Ihr Vater David hat viele schöne Erinnerungen an die Zeit, als er selbst als Jugendlicher nach der Schule mit seinen Freunden viele Stunden hier verbrachte. Am Samstag kam er mit seinen sieben und vier Jahre alten Töchtern zur Kindergroschenkirmes auf den Abenteuerspielplatz. Bei bestem Herbstwetter war der Andrang groß. Veranstalter Thomas Strempel erklärte: „Die Bude ist voll, und das freut uns sehr.“ Der Diplom-Sozialarbeiter leitet den Abenteuerspielplatz seit 1980.