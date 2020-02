Freizeit in Düsseldorf : Die erste LED-Torwand der Stadt

Im Mai sammelte Landschaftsarchitekt Alexander Richter Ideen und Wünsche für die Gestaltung des Parks in Eller. Foto: Anne Orthen (ort)

Eller Der in die Jahre gekommene Nachbarschaftspark am Hackenbruch soll umgestaltet werden. Die Stadt will etwas Neues ausprobieren und stellt eine interaktive Fußballwand auf, die über eine App gesteuert werden kann.

Wenn Alexander Richter zu Gast in einer Bezirksvertretung ist, dann gibt es selten Nörgeleien oder Kritik aus der Politik. Denn der Landschaftsarchitekt kommt meist mit einem Projekt, das viel Gutes bewirkt im Stadtteil. Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass im Floragarten wieder die Fontäne sprudelt, er hat mit seinem Team den Zoopark nach dem verheerenden Orkan Ela zu dem gemacht, was er heute ist und seinetwegen durfte ein wilder roter Kletter-Drache in den Volksgarten einziehen. Seit einigen Monaten macht sich Richter Gedanken zum Nachbarschaftspark Am Hackenbruch, der gleichermaßen von Elleranern und Lierenfeldern genutzt wird. Jetzt stellte er gemeinsam mit dem Sportamtsabteilungsleiter Knut Diehlmann in der Bezirksvertretung 8 die Pläne vor und warb um die Zustimmung für den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss.

180.000 Euro soll die Gestaltung des Parks kosten, 100.000 Euro kommen aus dem Etat des Sportamts, den restlichen Betrag wird die Bezirksvertretung zuschießen. Dafür soll am Hackenbruch eine multifunktionale Sportanlage entstehen, die sich viele Kinder und Jugendliche bei einem Workshop im Mai gewünscht hatten. Highlight des Parks wird eine interaktive Torwand, die es in der Form in Düsseldorf noch nirgends gibt. 16 LED-Felder hat die Wand, die unterschiedliche Spiele anbietet. Über eine App können sich die Kinder und Jugendlichen – natürlich auch Erwachsene – anmelden, dort zum Beispiel ihren High­score abrufen. Mal geht es darum, präzise Schüsse zu platzieren, mal misst die Wand die Geschwindigkeit der Bälle. Die Torwand hat unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und ist barrierefrei zugänglich. Die Wartung läuft über die Software, „und die Wand ist sehr witterungs- und vandalismusresistent“, sagt Alexander Richter. Die Torwand hatten sich die Jugendlichen gewünscht, anstelle eines Bolzplatzes. Den wird es in Zukunft nicht mehr geben am Hackenbruch.

Info Baustart soll im Sommer sein Nächste Schritte Nachdem die Bezirksvertretung 8 ihre Zustimmung gegeben hat und das Projekt mit 80.000 Euro bezuschussen wird, will die Stadt die Arbeiten ausschreiben. Baustart Im Sommer dieses Jahres soll es mit den Arbeiten losgehen, im Herbst 2020 will man bereits fertig sein.

In drei Bereiche wird der Nachbarschaftspark unterteilt, eine Art Rundlauf soll entstehen, der unterteilt ist in Sport, Spiel und Natur. Dort, wo heute nur noch ein paar alte Schachtische übrig sind, wird der Bereich „Fit und Balance“ entstehen. Ein inklusiver Oberkörper-Ergometer wird aufgestellt, an dem auch Rollstuhlfahrer trainieren können. Eine Balancierstrecke ist geplant, ein Hüftschwunggerät und ein Trampolin, das in den Boden eingelassen wird. Rund um die Spielplätze werden neue Bänke aufgestellt, außerdem soll es Tischtennisplatten und eine zentrale Boulefläche geben, für die sich die Senioren stark gemacht hatten. Denn Alexander Richter hat nicht nur die Jugend befragt, weil der Park von ganz unterschiedlichen Altersgruppen genutzt wird.

Den zweiten Bereich nennt Richter „Kraft Raum“. Im Rondell, das einmal als grünes Klassenzimmer angelegt wurde, wird eine Calisthenics-Anlage aufgebaut mit vielen Klimmzugstangen, Barren und einer Hangelleiter, an der die Sportler mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren können. Durch die rote Farbe der Anlage und die erhöhte Position soll sie Blickfang im Park werden. Die kreisförmigen Rasenstufen werden neu bepflanzt, die unterste Stufe wird zur Sitzgelegenheit umfunktioniert.