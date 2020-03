Kirchen in Düsseldorf : Chor Imagine feiert 50-Jähriges

Eller/Lierenfeld In den Kirchen in Eller und Lierenfeld wird seit 1970 moderne Musik gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(nika) Seit 50 Jahren werden in den katholischen Kirchen in Eller und Lierenfeld nicht nur kirchliche Lieder gesungen, sondern auch Pop- und Jazzmusik gemacht. Dieses Jubiläum wollen die Chöre und Musiker feiern, am 14. und 15. März. Der Chor Imagine veranstaltet ein Konzert mit neuen geistlichen Liedern und Popsongs am Samstag, 14. März, ab 17 Uhr in der Kirche St. Augustinus, In der Elb 1. Einen Tag später, am Sonntag, 15. März, gibt es eine besondere Messe ab 11 Uhr in St. Gertrud am Gertrudisplatz. Der Chor Ima­gine ist Teil der Dachorganisation „Ellermusik“. Verschiedene Chöre und Gruppen der drei Gemeinden St. Michael, St. Augustinus und St. Gertrud haben sich zusammengeschlossen und Imagine gegründet.

1970 begannen in St. Gertrud einige Jugendliche der Katholischen Jungen Gemeinde Jugendmessen zu feiern. Es waren Gottesdienste mit neuen Themen, neuen Formen und natürlich neuer Musik. Die Jugendlichen brachten nicht nur moderne Texte mit, sie schafften es auch, dass Gitarre und Schlagzeug in die Kirche einziehen durften. Aus der kleinen Gruppe wurde bald der Jugendchor St. Gertrud. Bis 1989 gestalteten die Mitglieder nicht nur einmal im Monat eine Messe und wirkten bei festlichen Gottesdiensten mit, sie brachten die poppige und jazzige Musik auch in andere Kirchen in und außerhalb der Stadt.