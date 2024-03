Bauen in Düsseldorf Awo baut Sozialpsychiatrisches Zentrum

Die Adresse Büllenkothenweg 49 ist eine besondere: Am Ende der Straße und den Eller Forst vor Augen wohnen in dem weißen Haus mit roten Fensterrahmen Menschen, die psychisch erkrankt sind und eine intensive Betreuung benötigen. Es ist aber keine Klinik, sondern ein Wohnheim, das ebenso auf Gemeinsamkeit wie auf Selbstständigkeit setzt. Die Arbeiterwohlfahrt als Träger hat die Einrichtung, die gut in die Nachbarschaft integriert ist, nach dem ehemaligen SPD-Politiker, Mitbegründer der Awo in Düsseldorf und späteren NS-Opfer Paul Gerlach benannt.