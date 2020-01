Müll in Düsseldorf : Awista baut Elektroschrott-Container ab

Eller Im Eller Rathaus können keine defekten Kleingeräte mehr abgegeben werden – aus Brandschutzgründen.

Geschäfte Außerdem gibt es in der Stadt verschiedene Geschäfte, die alte Geräte annehmen. Das Bauhaus an der Straße Nach den Mauresköthen 137 in Gerresheim etwa, der Mediamarkt an der Metro-Straße 16 in Flingern-Nord ebenfalls. Im Saturn an der Königsallee 56 können LED und Energiesparlampen abgegeben werden, der Saturn an der Werdener Straße 87 in Flingern-Süd nimmt Kleingeräte entgegen. Außerdem können defekte Toaster, Haartrockner, Radios, Mixer und andere Geräte im Bauhaus, Kettwiger Straße 69, in Flingern-Süd, im OBI, Königsberger Straße 87, in Lierenfeld sowie in der Innenstadt im Conrad Electronic, Oststraße 34, im Euronics Granderath, Worringer Straße 8, bei Karstadt, Schadowstraße 93, bei Kaufhof Am Wehrhahn 1 und Königsallee1, sowie im Mediamarkt in den Düsseldorf Arcaden und im Apple Store Kö-Bogen abgegeben werden.