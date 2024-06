Gemeinschaftshauptschule in Düsseldorf-Eller Ehemalige Schüler nehmen Abschied von der Bernburger Straße

Wie so häufig, geschah das Abschiednehmen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In wenigen Tagen geht an der Bernburger Straße eine Schulära zu Ende. Die „Bernburger“, so der inoffizielle Name der Gemeinschaftshauptschule (GHS), wird es an der alten Adresse nicht mehr geben. Mit dem neuen Schuljahr steht ein Umzug zur Vennhauser Allee an. Dort wird die Ganztagsschule, die die Klassen 5 bis 10 abdeckt, unter dem Namen „Schule am Eller Forst“ zu einem Neustart ansetzen. Dafür war neu gebaut worden.