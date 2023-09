Herbstfestival auf Schloss Eller Granatapfelcreme, Traubenkern-Kissen und handgewebte Stoffe

Auch im Obergeschoss stehen Vierbeiner an einem Stand im Mittelpunkt. Ina Spieker hat sich darauf spezialisiert, aus Schafs-, Kamel- oder Alpakawolle originalgetreue Nachbildungen von Hunden und anderen Tieren herzustellen. Dafür fertigt die Krefelderin in ihrem kleinen Atelier nach Vorlage zunächst eine Art Grundgestell an, auf das später das Fell mit einer Filznadel in Form gebracht wird. „Wenn ich einen Hund mit langem Fell habe, werden die einzelnen Echthaare danach noch einmal extra drangesteckt“, gibt die Künstlerin Einblick in ihre Arbeit.