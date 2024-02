Handel in Düsseldorf Fuchsjagd wird der Gumbertstraße fehlen

Aber natürlich bedeute ein geringer Leerstand nicht zwingend, dass halbwegs florierende Läden immer auch zwingend für Qualität bürgen, muss Sobotta einräumen. Zumal mit der Schließung der Fuchsjagd und dem absehbaren Ende des Restaurants Sarajevo auf der Gumbertstraße neue Lücken entstehen. „Ich bin aber überzeugt, dass die Fuchsjagd nicht lange leerstehen wird, es gibt bereits ernsthafte Interessenten. Beim Sarajevo wird es sicher nicht so leicht werden, ein vergleichbar großes Ladenlokal in der Umgebung zu finden“, sagt Sobotta. Was an der Gumbertstraße zudem fehle, sei eine Bäckerei mit Gastronomie-Anschluss. Unwägbarkeiten beinhalte außerdem die schleppende Planung für den Umbau der Haltestellen an der Gumbertstraße.