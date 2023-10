Bauarbeiten in Düsseldorf Ärger wegen Kanalbau auf der Gumbertstraße

Verwaltung und Rheinbahn wollten das so nicht natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Die Stadt erklärt, dass seitens des Stadtentwässerungsbetriebes am 4. September ein Anliegerschreiben zur geplanten Kanalbaumaßnahme im Bereich der Baustelle verteilt worden sei. Inhalt sei jeweils die Information gewesen, dass in der Zeit vom 11. September bis zum 24. November Kanalbauarbeiten in der Gumbertstraße und der Schlossallee stattfinden und hierzu umfangreiche Verkehrsregelungen erforderlich seien. Allerdings ließen sich die vorliegenden komplexen Bauabläufe und Verkehrslenkungsmaßnahmen nicht mal so eben in einem Anliegerschreiben komplett darstellen. Es sei deshalb in der Anliegerinformation auch noch einmal auf das seit Beginn der Gesamtbaumaßnahme eingerichtete Baustellentelefon hingewiesen worden, an das sich alle Anlieger mit Fragen wenden können.