Cosplay in Düsseldorf : Comic Convention auf dem Schützenplatz

Emily aus Langenfeld, Rica aus Düsseldorf und Chiara aus Meerbusch kamen kostümiert zur Comic Convention auf den Schützenplatz in Eller. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Gunter Gerlich ist Organisator der großen Convention, bei der regelmäßig tausende Cosplayer aus ganz Deutschland in die Stadt kommen. Diesmal wurde Open-Air gefeiert – bei den Schützen in Eller.

Einen großen Schmetterling trägt Kanao Tsuyuri im Haar, Zenitsu Agatsumas markanter Umhang flattert ein bisschen, wenn er über den staubigen Platz läuft. Begleitet werden die beiden von Noelle, einer kleinen Magd, die eines Tages ein richtiger Ritter werden will. Cosplay-Fans wissen genau, wer die drei sind. Kanao Tsuyuri und Zenitsu Agatsumas stammen aus der Comic-Action-Verfilmung „Demons Slayer“, Noelle aus dem Videospiel „Genshin Impact“. Denn beim Cosplay geht es darum, eine Figur aus einem japanischen Comic (Manga), einem Zeichentrickfilm, Videospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darzustellen. Normalerweise sind die Cosplayer eigentlich nicht auf dem Schützenplatz in Eller zu finden. Wenn aber die Düsseldorfer Comic Convention als Open-Air-Event veranstaltet wird, dann kommen auch sie hierher, um sich zu informieren und sich in ihren Kostümen zu zeigen.

Bei Rica, die sich als Kanao verkleidet hat, wechselt die Lieblingsfigur häufiger. „Ich bin seit 2013 Cosplayerin und schlüpfe drei-, viermal im Jahr in einen neuen Charakter. Da kam in den letzten Jahren einiges zusammen“, erzählt sie. „In meinem Kleiderschrank nehmen die Cosplay-Klamotten mehr Platz ein als die normalen.“ Vieles müssen Rica, Emily und Chiara selber schneidern. „Gerade das Outfit von neuen Charakteren gibt es nicht in jedem Laden um die Ecke“, so Emily. Die Handarbeit ist oft ein Gruppenereignis und Teil der Vorfreude auf ein gemeinsames Manga-Erlebnis. „Wir sind froh, nach so vielen Monaten endlich wieder unserem Hobby nachgehen zu können. Viele Conventions mussten abgesagt werden“, sagt Rica.

Info Kooperation mit dem Weltkunstzimmer Angebot Von antiquarischen Comicheften über Superhelden-Hefte, Merchandise, Figuren, Spielzeug bis zu neuen Mangas und japanischen Lifestyle-Artikeln reichte das Angebot auf dem Schützenplatz Eller. Termin Am 20. November ist in Kooperation mit dem Weltkunstzimmer eine weitere Comic Convention in Düsseldorf geplant.

Convention-Veranstalter Gunter Gerlich hatte im vergangenen Jahr gemerkt, „dass wir drinnen nicht weiter kommen. Es bleiben eben nur Freiluftveranstaltungen übrig“. So kamen er und sein Team Anfang des Jahres auf die Idee, bei den Schützen in Eller nachzufragen.

Die Cosplayer haben Glück, am Tag der Convention scheint die Sonne. „Es fühlt sich ein bisschen so an wie im Sommerurlaub“, sagt Gerlich. Aber die heftigen Unwetter, die in der vergangenen Woche wüteten, machen Gerlich zu schaffen. „Gut ein Drittel der angemeldeten Comiczeichner ist nicht gekommen. Viele hatten Angst, dass der Schützenplatz eine einzige Sumpffläche ist.“

Die Aussteller, die da sind, bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus den neuesten Mangas sowie jede Menge ältere Comicschätze zu kleinen und hohen Sammler-Preisen an. Die heimlichen Stars der Convention sind Sarah und Chan. Das Pärchen aus Hagen hat 275.000 Follower auf Youtube und 30.000 auf Instagram. Sie haben ihre Meerschweinchen zu Internetstars gemacht. „Auch Meerschweinchen machen witzige Sachen, nicht nur Katzen“, meint Sarah. „Und wir haben unseren Meeries eine Geschichte gegeben: Sie wollen die Weltherrschaft erringen.“ Darüber hat Chan bereits ein Buch geschrieben, zwei weitere sollen folgen. „Die Leute lieben die Meerschweinchen“, verrät der Hagener.