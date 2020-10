Corona in Düsseldorf : Händler in Eller machen eigene Corona-Plakate

Die Werbegemeinschaft Individueller hat ein eigenes Plakat entworfen. Foto: Werbegemeinschaft Individueller

Eller Inzwischen gilt nicht mehr nur Masken-Pflicht in Geschäften, sondern auch auf manchen Einkaufsstraßen. So wie an der Gumbertstraße in Eller. Die Werbegemeinschaft informiert die Kunden nun mit eigenen Plakaten.

Die Werbegemeinschaft Individueller hat angesichts steigender Corona-Zahlen und neuer Verordnungen jetzt ein eigenes Info-Plakat entworfen. Händler von der Gumbertstraße können sich die Flyer entweder selbst ausdrucken oder im Büro der Generalagentur Angenend & Kölln abholen. Auf dem Merkzettel sind die neuen Bestimmungen des Landes vermerkt, die unter anderem auch die Gumbertstraße betreffen, wie etwa die Masken-Pflicht im Freien.

Anfang vergangener Woche sprach die Stadt die Empfehlung, dass Bürger in zwölf Bereichen der Stadt auch im Freien Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Darunter waren viele Einkaufsstraßen in den Vierteln (Benrather Hauptstraße, Rethelstraße oder Benderstraße). Weil die Inzidenz weiter steigt (Stand Sonntagvormittag: 72,3), ist aus der Empfehlung eine Pflicht geworden. Die Händler in Eller wollten offenbar nicht länger auf das Info-Material der Stadt warten, das ab heute verteilt werden soll, und weist nun selbst auf die neuen Regeln hin.

(nika)