Freizeit in Düsseldorf : Mehr Bänke für den Park Am Hackenbruch

Eller Anfang Oktober wurden bereits die drei neuen Bewegungsbereiche mit der LED-Torwand eröffnet. Jetzt kommt das Finetuning mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten. Mehr Licht wird es aber nicht geben.

Der Nachbarschaftspark Am Hackenbruch war in die Jahre gekommen. Gemeinsam mit den Anwohnern des Parks hatte die Stadt das Areal umgestaltet. Anfang Oktober wurde bereits die interaktive Fußballwand eröffnet, die die Kicker über eine App steuern können. Fertig ist der Park aber noch nicht, die Politik im Stadtbezirk 8 hat sich zudem mehr Licht und Sitzgelegenheiten gewünscht. Ein paar zusätzliche Bänke gibt es nun, dazu gehören zwei Liegen, die im Bereich „Kraftraum“ und „Bewegungsplattform“ aufgestellt werden und zwei Sitzbänke mit Armlehnen für den Bereich „Fit&Balance“. Am Basketballfeld wurden auch noch zwei Bänke eingebaut. Mehr Licht ist im Nachbarschaftspark Am Hackenbruch nicht vorgesehen.