Musik in Düsseldorf : Ein Wochenende mit Veranstaltungen rund um die Orgel

In der Altstadt stellt Kantor Alexander Niehues die beiden Rieger-Orgeln in der Basilika St. Lambertus am Stiftsplatz vor. Foto: Belmann

Düsseldorf In Gottesdiensten und Konzerten kann Orgelmusik erlebt werden. Es gibt aber auch weitere Angebote, mit denen das Instrument vorgestellt werden soll.

In ganz Deutschland findet an diesem Wochenende, 11. und 12. September, der diesjährige Orgeltag statt. Auch In Düsseldorf präsentiert der Katholische Kantorenkonvent mit insgesamt 14 Veranstaltungen ein vielfältiges Programm rund um das Instrument Orgel. Dazu gehören Konzerte, die musikalische Begleitung von Gottesdiensten, Orgelführungen und auch kabarettistische Einlagen.

In Derendorf erklingen beispielsweise am Samstag die 14 Stücke des berühmten „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns um 17 Uhr in der Kirche Herz Jesu, Roßstraße 75. Hanjo Robrecht spielt die Orgel, während der Kabarettist und Autor Frank Küster mit eigenen, amüsanten Wortbeiträgen zu den einzelnen Musikstücken eine ganz neue Sicht auf den Karneval der Tiere eröffnet. Dazu gibt es eine Ausstellung mit Bildern der Kitakinder der Gemeinde.

In der Altstadt stellt Lambertuskantor Alexander Niehues am Sonntag die beiden Rieger-Orgeln in der Basilika St. Lambertus am Stiftsplatz vor. Interessierte sind für 11 oder 15 Uhr eingeladen. Die Vorstellung endet mit einem abschließenden kleinen Orgelkonzert.

In Oberkassel steht „Der Messias“ (Teil I und II) von Georg Friedrich Händel am Sonntag um 15 Uhr in St. Antonius an der Luegallee auf dem Programm. Aufführende sind die Chorgemeinschaft St. Benediktus sowie Elisa Rabanus (Sopran), Angela Froemer (Alt), Scott Wellstead (Tenor), Thilo Dahlmann (Bass) und einem Orchester Düsseldorfer Musiker unter der Leitung von Peter Zimmer.