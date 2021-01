Kommen und Gehen in Düsseldorf : Schönheitssachen und schöne Sachen

Düsseltal Eigentlich ist Sarah Möllney Juristin. Mitten in Corona hat sie jetzt aber einen Kosmetikladen mit vielen vegangen Produkten eröffnet, in dem es auch Yoga-Mode gibt, Dekoartikel und Kunst von Günther Uecker.

Zweimal hat die Corona-Pandemie ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Frühjahr wollte Sarah Möllney ihren „Independent Beauty Store“ in Düsseltal an der Herderstraße 90 ursprünglich eröffnen. Aber mitten im Lockdown – keine Chance.

Anfang Dezember dann der zweite Versuch – alles war eingerichtet in den in hellen Farbtönen gestalteten und mit Holzboden ausgestatteten großen Räumen. Die Produkte – ausschließlich kleine unabhängige Labels aus der Naturkosmetik und zumeist auch noch vegan – standen in den schwarzen Regalen bereit. Doch zehn Tage nach der Eröffnung – der zweite Lockdown.

Zusätzlich zu den nachhaltigen Pflegeprodukten werden Trockenblumen wie Palmenwedel angeboten, in einer Couchecke findet sich Yoga-Mode. An den Wänden hängt Kunst von Düsseldorfer Künstlern, darunter auch Lithografien von Günther Uecker. Eine Kooperation mit der Galerie Fils macht die Kunstschau möglich.

Eigentlich war die Eröffnung eines eigenen Stores so nicht geplant, erzählt Sarah Möllney. Denn erst vor knapp einem Jahr hat die Juristin für Steuerrecht sich überhaupt selbstständig gemacht und ihre eigene Naturkosmetik-Linie online an den Start gebracht. „Doch wie der Zufall es wollte“, sagt sie, „wurden mir die Büroräume in Düsseltal in der Nähe der Rethelstraße angeboten.“ Und da diese Location direkten Anschluss zu einem Ladenlokal bietet, zögerte die gebürtige Aachenerin nicht lange und eröffnete zur Straßenfront hin ihr erstes eigenes Geschäft mit „Schönheitssachen und schönen Sachen“.