Kommen und Gehen in Düsseldorf : Ganz viel Platz für Deko

Sylvie Perrier ist von Gerresheim nach Düsseltal gezogen. Foto: nika

Düsseltal Nach knapp einem Jahr in Gerresheim ist Sylvie Perrier mit ihrem Laden Casa Tua an die Rethelstaße gezogen. Dort kann sie sich austoben, Regale füllen mit Lampen, Kissen und französischen Delikatessen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

38 Quadratmeter waren einfach zu klein. Vor nicht mal einem Jahr hat die gebürtige Französin Sylvie Perrier ihren Laden Casa Tua an der Benderstraße eröffnet, schon ist sie umgezogen. In Düsseltal hat sie jetzt fast dreimal so viel Platz, und sie füllt einen Leerstand, den viele Anwohner bedauerten. Ihre neue Adresse ist die Rethelstraße 100, auf 115 Quadratmetern kann Perrier Kissen in allen möglichen Formen und Farben ausstellen, sie hat Regale mit französischen Delikatessen, Spiegel, Uhren und Lampen. Immer wieder fallen der 56-Jährigen Dekoartikel ein, die sie ins Sortiment aufnehmen konnte, während sie erzählt. Vorher durfte sie bestimme Sachen auch nicht verkaufen, um keine Konkurrenz für die Nachbarn zu sein.

Dass Perrier etwas gefunden hat in Düsseltal, an der beliebten Rethelstraße, hat sie überrascht. Ganz ohne Haken konnte sie das Ladenlokal aber nicht beziehen. Sie hat einen Jahresvertrag bekommen, „das ist ein Pop-up-Store“, sagt sie. Befristet ist der Vertrag, weil der Eigentümer das Objekt irgendwann abreißen und das Areal neu überplanen will. Davon lässt sich Perrier erstmal nicht aus der Ruhe bringen, und ihren Umzug hat sie noch keine Sekunde bereut. „Die Menschen hier sind internationaler, ich habe mehr Laufkundschaft“, erzählt die Französin, die eigentlich aus der Tourismusbranche kommt. Auf ihren Reisen hat sie immer wieder kleine Möbel und Accessoires entdeckt, die sie mitgebracht hat. Irgendwann kam ihr die Idee, einen kleinen Laden aufzumachen.

Im Casa Tua in Düsseltal gibt es nun also jede Menge Deko und Mitbringsel – angefangen bei Mini-Vasen für fünf Euro bis hin zu großen Hängelampen für 300 Euro. Ihre Stücke sammelt Perrier in ganz Europa ein, nur beim Essen, da bleibt sie ihrer Heimat treu: Walnuss-Produkte aus Grenoble – Chutneys, Weine, Öl oder Marmeladen. Oder Dips und Kräuter aus der Provence. Bunt und wild sieht es in ihrem Laden in Düsseltal aus, „ich habe keine bestimmte Stilrichtung“, sagt Perrier, die aber findet, dass es so nie langweilig wird. Bei ihr zu Hause ist es ein bisschen weniger wild, da ist Sylvie Perrier eher industriell eingerichtet, viel schwarz und dazu ein paar Senftöne und kuschelige Kissen.