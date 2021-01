Lockdown in Düsseldorf : Gedichte gegen den Corona-Blues

Düsseldorf Ulf Montanus ist Schauspieler, Moderator, Auktionator und Politiker. Weil das Leben in fast allen Bereichen nahezu still steht, hat er jetzt seine lyrische Ader wiederentdeckt. Montanus schreibt nicht nur, er filmt seine Gedichte auch und stellt sie ins Netz.

Die Brentano-Gesellschaft hat inzwischen mein allererstes Gedicht „Der Ameisenbär“ in ihre Frankfurter Bibliothek aufgenommen. Das ist die am weitesten verbreitete Lyrikanthologie und schon etwas Besonderes.

Mit dem Schreiben habe ich schon vor 20 Jahren angefangen, mir fehlte aber immer die Zeit dafür. Und die paar Texte, die ich verfasste, landeten dann gleich in der Schublade. Ich bin Schauspieler, Moderator, Auktionator und FDP-Ratsherr . Jetzt während Corona steht fast alles still und ich wollte ein bisschen Werbung für mich machen.

Es ist für uns alle eine ungewöhnliche Zeit, in der ich mit meinen Gedichten für ein bisschen Abwechslung sorgen möchte. Die Texte sind nicht sehr lang, im Schnitt dauert ein Video 30 Sekunden. Am Anfang habe ich alle zwei Tage ein Gedicht online gestellt, das wurde mir dann aber zu viel, ich habe schon einen gewissen Anspruch.

Jetzt kommt immer freitags ein neues Gedicht, kurzweilig und humorvoll, so wie von Heinz Erhardt oder Ringelnatz. Ideen kommen mir überall, beim Zähneputzen oder draußen. Meistens ist es ein Satz, den ich dann so lange vor mir hersage, bis ich einen Block habe, um ihn aufzuschreiben. Drumherum spinne ich dann den Rest. Und wenn mir nachts etwas einfällt, dann stehe ich auf, gehe ins Büro und notiere mir den Satz.

Damit sich jeder besser vorstellen kann, was ich mache, hier eine Kostprobe: „Ein Ameisenbär, der tat sich schwer, er fand kaum eine Ameise mehr. Drum fragte er sich vor lauter Wut, was der Mensch mit der Natur so tut? Die Antwort bekam er von einem Jäger. Nun dient er als Bettvorleger!“ Nun ja, zugegeben – für den Ameisenbär läuft es in dem Gedicht nicht ganz so gut, aber manchmal muss man auch mal den Finger in die Wunde legen.