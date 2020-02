Kirchengemeinden in Düsseldorf : Zusammenlegung schon mal zur Probe

Für acht Wochen konzentriert sich die Emmaus-Kirchengemeinde mit allen Gottesdiensten auf ihr Zentrum, die Matthäikirche an der Lindemannstraße. Foto: Emmaus-Kirchengemeinde

Düsseltal Ab Advent konzentriert sich die evangelische Emmaus-Gemeinde in der Matthäikirche. Die nächsten acht Wochen wird das vorweggenommen.

(RP) Für acht Wochen konzentriert sich die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde ab Sonntag, 1. März, mit allen Gottesdiensten auf ihr Zentrum, die Matthäikirche an der Lindemannstraße. Das Zusammenwachsen der über mehrere Stadtteile verteilten Gemeindeglieder steht dabei im Mittelpunkt. Bevor ab Advent 2020 alle Gottesdienste der Gemeinde in der Matthäikirche gefeiert werden, möchte die Gemeinde während des Projekts „emmaus bewegt sich“ schon jetzt herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn alle dort zusammenkommen. In dieser Zeit finden keine Gottesdienste in der Christuskirche in Oberbilk, der Thomaskirche in Mörsenbroich und der Versöhnungskirche in Flingern statt.

„Wir räumen die Kirche für die nächsten acht Wochen leer, damit in ihr ein Freiraum entsteht, in dem sich unsere Gemeinde an ihrem neuen Zentrum ausprobieren kann. Wir können uns alle zusammen auf Entdeckungsreise machen und den Ort, Matthäikirche, vielleicht sogar mit anderen Augen sehen. Gemeinsam auf der Suche danach sein, wo Gott sich zwischen uns zeigt“, sagt Pfarrerin Judith Uhrmeister. „Das biblische Mutwort für uns lautet: ‚Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit‘“, sagt Uhrmeister.

Der erste Gottesdienst im Rahmen des Projektes „emmaus bewegt sich“ findet am Sonntag, 1. März, 11 Uhr, mit Pfarrer Lars Schütt in der Matthäikirche, Lindemannstraße 70, statt. Gottesdienste, Musik, Kunstaktionen, Führungen und Gespräche laden Gemeindemitglieder, Mitarbeitende und Interessierte dazu ein, vorbei-, in Bewegung und in Kontakt zu kommen. Nach dem Einführungsgottesdienst unter dem Thema „Aufbruch und Bewegung“ am 1. März wird es am 14. März einen Kinderbibeltag und am 15. März einen Familiengottesdienst geben. In der Themenwoche „Sehnsuchtsorte“ ab dem 18. März zeigt der Dortmunder Künstler Thomas Hugo seine Installation „Inseln der Sehnsucht“. Auch außerhalb des Programms sind Besucher im gesamten Zeitraum in der Kirche willkommen – eine Lounge mit Café lädt zum Verweilen ein. Von Montag bis Freitag wird die Kirche von 15 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags nach dem Gottesdienst geöffnet sein.