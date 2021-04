Defizite im Radververkehrsnetz : Viel Ärger um neuen Radweg in Düsseltal

Düsseltal Der neue Radweg auf der Humboldtstraße war oft zugeparkt. Das Ordnungsamt hatte lange keine Rechtsgrundlage für Knöllchen. Nun möchte die Stadtverwaltung nachbessern.

Der Fahrradfahrer wandte sich an das Ordnungsamt, das aber gegen die Falschparker erst nichts ausrichten konnte. „Es bestand aufgrund der damalig vorhanden Beschilderung keine Rechtsgrundlage, Fahrzeuge abzuschleppen oder Verwarnungen auszusprechen“, teilt die Stadt mit. So nutzten im Winter viele Pkw-Fahrer die Fläche. Der Anwohner vermutet, dass der neue Radweg nicht eindeutig als solcher zu erkennen gewesen sei. Die Piktogramme auf der Fahrbahn für die Bushaltestelle seien geblieben, die entsprechenden Schilder aber entfernt worden. Da müsse dringend nachgebessert werden, fordert Uwe Wagner, Ex-Bezirksbürgermeister der BV2. „Nötig sind Piktogramme, um die Fläche als Radweg für jeden erkennbar zu machen“, sagt er. Auch rot markierte Aufstellflächen auf der Fahrbahn würden helfen, die Situation durchschaubar zu machen.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen gehandelt. „Es wurden seitens des Amts für Verkehrsmanagement Anpassungen hinsichtlich der Beschilderung und der Markierung vorgenommen, um das Parken im Bereich der ehemaligen Bushaltestelle zu unterbinden“, teilt ein Sprecher mit. Die Arbeiten wurden Ende März fertiggestellt, so dass ab diesem Zeitpunkt eine Rechtsgrundlage vorlag, um Verkehrsüberwachungen durchzuführen. Die Anwohner wurden vorab vom Ordnungsamt informiert. Das Parkverbot gilt ausschließlich für den Bereich der ehemaligen Bushaltestelle, was aber viele Pkw-Halter ignorierten, erzählt der Anwohner, der sich beim Ordnungsamt beschwerte. Dessen Mitarbeiter kamen, schrieben Verwarnungen und schleppten die falsch parkenden Fahrzeuge ab. „Da kam es zu Tumulten zwischen den Autobesitzern und den Mitarbeitenden des Ordnungsamts“, sagt der Bürger.

Inzwischen habe sich die Situation entspannt, die ehemalige Bushaltestelle und der jetzige Radweg werden nur noch selten von Falschparkern missbraucht, sagt die Radfahrerin. Dass die Humboldtstraße nun teilweise diese Radspur hat, sei besonders wichtig, weil sie abschüssig ist. Von der Franklinbrücke kommende Radfahrer gewinnen daher erheblich an Geschwindigkeit und müssten sich ab der Querung Rethelstraße in Sekundenschnelle auf die Falschparker und die Straßenbahn mit den Schienen einstellen. Sie selbst sei schon mit den Fahrradreifen in die Schiene geraten und gestürzt, sagt die Bürgerin.

Die Stadtverwaltung überprüft nun weitere Maßnahmen, um die Radwegeführung im Bereich der Humboldtstraße zu verdeutlichen und weitere Missverständnisse vorzubeugen. Das Parkverbot gilt bis Hausnummer 90. Der Radweg endet dort. Auf dem nachfolgenden, gepflasterten Seitenstreifen kann weiterhin geparkt werden, was der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) kritisiert. „Radfahrer müssen dort die Gleise queren und sich in den Verkehr einfädeln, was nicht selten zu Stürzen führt“, sagt Jan-Philipp Holthoff vom ADFC. „Daher wünschen wir uns einen durchgehenden Radweg bis zur Herderstraße.“ Die Parkflächen auf der rechten Fahrbahnseite müssten wegen der „Dooring-Gefahr“ ganz entfallen, es blieben Parkflächen linksseitig. Kostenloses Parken in eng besiedelten Stadtteilen wie Düsseltal bezeichnet Uwe Wagner als „Auslaufmodell“. Der Radverkehr müsse Vorrang haben.