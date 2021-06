Politik in Düsseldorf : Die FDP will einen Heimatsommer im Stadtbezirk 2

Damit sie zumindest ein paar Einnahmen haben, durften Schausteller im Sommer 2020 Buden und Fahrgeschäfte in der Stadt aufstellen. Foto: Daniel Schrader

Düsseldorf Als die Corona-Zahlen im vergangenen Jahr sanken, eröffnete der Heimatsommer. Unter dem Titel fasste die Stadt Angebote zusammen für alle, die nicht in die Ferien gefahren sind. Die Politik im Stadtbezirk 2 wünscht sich, dass der Heimatsommer in diesem Jahr auf die Stadtteile ausgeweitet wird.

(nika) Die Bezirksvertretung 2 trifft sich am Dienstag, 16 Uhr, zu ihrer Sitzung. Diesmal geht es für die Mitglieder des Gremiums in die Thomas-Edison-Realschule an der Schlüterstraße 18-20. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag der FDP, die die Schausteller unterstützen möchte.

Worum geht es konkret? Am Brehmplatz vor dem Zoopark, am Schillerplatz, am Hermannplatz, am Stadtwerkepark und am Schützenplatz Hellweg sollen die Schausteller die Möglichkeit bekommen, Wagen und Buden aufzustellen, um dort Essen, Getränke und andere Waren zu verkaufen. Wenn es nach FDP-Fraktionssprecher Stephan Meyer ginge, sollten die Schausteller sofort starten und ihre Buden bis September stehen lassen dürfen. Kostenpflichtiger Inhalt Mit dieser Aktion könnte der Heimatsommer der Stadt Düsseldorf auch im Stadtbezirk 2 stattfinden. „Am Schützenplatz am Hellweg wäre auch Platz für mehrere Buden und wenige Fahrgeschäfte für Kinder“, sagt Meyer – natürlich alles unter Einhaltung der Corona-Hygieneauflagen.