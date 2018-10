Geschäfte in Düsseltal haben Grund zu feiern

Shopping : Rethelstraße steht für Konstanz

Christine Bolland, Elke Böttcher, Robert Giessen und Peter Müller (v.l.) haben allen Grund zu lachen. Foto: Marc Ingel

Düsseltal Mehrere Geschäfte auf der Einkaufsstraße im Zooviertel feiern rundes Jubiläum.

Wer auf der Rethelstraße ein Geschäft eröffnet, bleibt in der Regel viele Jahre. Leerstand ist auf der Einkaufsstraße im Zooviertel die absolute Ausnahme. Bestes Beispiel: Optik Giessen feiert gerade 50-jähriges Bestehen. „Ich habe das Geschäft 1999 von meinem Vater übernommen“, erzählt Robert Giessen. Lange Zeit war es der einzige Optiker auf der Rethelstraße, inzwischen haben sich zwei große Ketten ebenfalls dort angesiedelt, dennoch hat sich Giessen behauptet. „Qualität, Beratung und ein breites Sortiment auch ungewöhnlicher Brillen“, nennt der Inhaber als die entscheidenden Faktoren, um am Standort zu bestehen. Mit dem immer noch wachsenden Quartier Central in der Nachbarschaft gelinge es zudem, neben den Stammkunden immer auch Neukunden anzuziehen. Dennoch müsse man sich stets etwas Neues ausdenken, um attraktiv zu bleiben. Giessens neuester Coup: eine Gin-Bar.

Zehn Jahre hat inzwischen auch Peter Müller mit seinem Interieur-Geschäft Goldfels auf dem Buckel. Ursprünglich arbeitete er in der Musikindustrie, beim Besuch der Messe „Maison & Object“ in Paris ging ihm dann ein Licht auf. „Da gab es so viele Dinge, die man hier nirgends bekam.“ Im Rethelhof eröffnete er seinen Laden für „Home & Garden“, inzwischen ist quer gegenüber ein zweites Geschäft für Funktionales, Papeterie, Bad und Küche hinzugekommen. Und es mache ihm immer noch einen Riesenspaß, als Einzelhändler im eigenen Geschäft zu arbeiten, betont er.