Feuer am Arag-Hochhaus in Düsseldorf : Mann muss aus 29. Stock gerettet werden

Feuer am Arag-Hochhaus in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf hat die Fassade des Arag-Hochhauses gebrannt. Bevor die Einsatzkräfte am Bürohaus eintrafen, hatte ein Großteil der Mitarbeiter bereits den Schreibtisch verlassen. Ein Mann musste gerettet werden.

Über die automatische Brandmeldeanlage ist die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf am späten Mittwochmittag über einen Brand am Arag-Hochhaus in Düsseltal informiert worden. Ein Haustechniker hatte Rauch festgestellt und den Alarm betätigt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Fassadenbrand an dem Bürokomplex, eine Evakuierungssirene warnte die Menschen im Gebäude, die das Haus zügig verließen.