Verkehr in Düsseldorf : Eine Radspur aus dem Nichts

Verkehr in Düsseldorf

Der rot markierte Streifen in der Kurve auf der Faunastraße am Zoopark ist nur wenige Meter lang, taucht plötzlich auf und endet dann wieder. Foto: Wolfgang Berney

Düsseltal Der Fahrradstreifen, der auf der Faunastraße verläuft, startet im Nichts und endet im Nichts. Gefährlich für Autofahrer, und selbst Radler sind nicht überzeugt von der Markierung. Die Stadt ist aber überzeugt von der Spur.

Da wundern sich selbst manche Radfahrer. Und Autofahrer verstehen erst recht nicht, was der rot markierte Streifen in der Kurve auf der Faunastraße am Zoopark soll. Dieser Radweg kommt aus dem Nichts, und er endet nach wenigen Metern im Nichts. Natürlich hat die Stadtverwaltung eine einleuchtende Erklärung dafür, warum dieser sonderbare Streifen auf die Fahrbahn aufgepinselt wurde. Ein Schildbürgerstreich sei das nicht, heißt es im Rathaus. Und auch nicht gefährlich. Im Gegenteil.