Bauen in Düsseldorf : Stadtwerke Düsseldorf und Duisburg bauen jetzt Wohnungen

Das Grundstück Rethelstraße 117 gehört den Stadtwerken, die die Baulücke jetzt schließen wollen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Firmen haben die Gesellschaft ID Quadtrat gegründet. Sie wollen auf eigenen Grundstücken Immobilien entwickeln und vermarkten.

Von Nicole Kampe

Einige Grundstücke, die den Stadtwerken Düsseldorf (SWD) gehören, sind inzwischen ungenutzt. So wie die Fläche an der Rethelstraße mit der Hausnummer 117, wo sich zwei ehemalige Betriebsgebäude der städtischen Tochter befinden, die für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr gebraucht werden. Statt das Areal zu verkaufen, wollen die Stadtwerke nun selbst Wohnungen bauen. Dafür haben sie sich zusammengeschlossen mit der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) und das Projekt ID Quadrat gegründet. „Innovative Immobilien Duisburg Düsseldorf“, sagt Bernhard Hintzen von der SWD. Er war zu Gast in der Sitzung der Bezirksvertretung 2, der die Pläne für den Neubau an der Rethelstraße vorgelegt wurden. Von Zwei-Zimmer-Wohnungen sprach Hintzen, etwa 50 Quadratmeter groß, mit neuen Energiekonzepten und intelligenten Abrechnungssystemen. Dazu will die SWD E-Mobilitäts-Infrastruktur schaffen und Carsharing für die Mieter anbieten. „Wir wollen die Wohnungen langfristig vermieten“, sagte Hintzen der Politik, „und ein Musterbeispiel sein für Wohnungswirtschaft.“

Auf eine Anfrage unserer Redaktion zu weiteren Details reagierte die Pressestelle der SWD zurückhaltend, man wolle einem Termin im Spätherbst nicht vorgreifen. Dann erst soll das Projekt offiziell vorgestellt werden. In einem Geschäftsbericht der SWD gibt es aber schon ein paar Informationen: „In dieser Gesellschaft bündeln wir unsere Kompetenzen als lokaler Infrastrukturdienstleister und schaffen attraktiven Wohnraum für die Bürger beider Städte“, heißt es darin. Im Fokus stünden Themen wie Energieeffizienz, intelligentes Wohnen sowie nachhaltige Bau- und Mobilitätskonzepte. Innovative Produkte sollen entstehen und den Bewohnern den Alltag erleichtern.

Info Lückenschluss an der Rethelstraße Idee Ein sechsgeschossiges Wohnhaus mit einem Ladenlokal im Erdgeschoss soll die Baulücke an der Rethelstraße schließen. Hinterhof Zudem sind zwei Doppelhäuser und sechs Maisonettewohnungen geplant.

Beide Unternehmen wollen Grundstücke in die Partnerschaft einbringen, heißt es in einem Artikel der Zeitung für kommunale Wirtschaft, die zum Beispiel von einem Areal „in Toplage im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer am Rhein“ berichtet, das im Besitzt der Duisburger Netzgesellschaft ist. Die Düsseldorfer bringen drei Grundstücke mit. Neben der Rethelstraße gehören der SWD noch Flächen in Golzheim an der Hans-Böckler-Straße, „wo 50 Wohnungen entstehen könnten“, wie Hintzen sagte, außerdem an der Wilhelm-Kreis-Straße in Garath, wo 25 Wohneinheiten geplant seien. Dass die Stadtwerke Wohnungen vermieten, ist nicht neu. Früher habe die Gesellschaft Immobilien besessen, die dann irgendwann an die Mitarbeiter verkauft wurden. In den neuen Objekten sollen Angestellte der Stadtwerke unterkommen, erzählt Hintzen. „Die Wohnungen werden aber auch auf dem öffentlichen Markt angeboten.“