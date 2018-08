Düsseltal: Grüne gegen schnelle Umnutzung eines Bürohauses

Wohnbebauung : Streit um schnelle Wohnbebauung

So könnte das neue Gebäude mit der Adresse Graf-Recke-Straße 82 später einmal aussehen. ⇥Animation: Landeshauptstadt Düsseldorf Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseltal Wohnungen werden dringend gebraucht. Dennoch stimmten Grüne und Linke in der Bezirksvertretung 2 gegen die Idee der Verwaltung, das alte Bürohaus an der Graf-Recke-Straße abzureißen und dort Wohnungen zu bauen.

Von Nicole Kampe

Ein unattraktives Bürohaus steht auf dem Grundstück an der Graf-Recke-Straße mit der Hausnummer 82, ein Glaskasten umgeben von Beton aus den 90er Jahren. Fünf Geschosse hoch, davon stehen die meisten leer, die letzten Mietverträge laufen 2019 aus. Weil Wohnungen so rar sind, vor allem im Stadtbezirk 2, will ein Investor anstelle des Bürogebäudes ein Wohn- und Geschäftshaus bauen, in dem es Platz gäbe für 65 Wohnungen, die unterschiedlich groß wären – zwischen 60 und 160 Quadratmeter, zwölf davon gefördert. Eigentlich lässt der Bebauungsplan von 1990 Wohnungen erst ab dem vierten Stockwerk zu, die Idee ist aber, nur im Erdgeschoss entlang der Graf-Recke-Straße Gewerbe anzusiedeln.

Gegenwind für die Pläne bekam Nicola Seegers vom Bauaufsichtsamt bei ihrer Präsentation in der Bezirksvertretung 2. Über ein paar Befreiungen sollten die Stadtteilpolitiker abstimmen, unter anderem wird die Geschossigkeit überschritten, ein Staffelgeschoss soll auf die fünfte Etage aufgesetzt werden. „Das fünfte Geschoss wird von der Hauptfassade um etwa 1,50 Meter zurückgesetzt“, versuchte Seegers die ersten kritischen Fragen abzuwehren, die von Annelies Böcker (CDU) kamen. Die aber wollte absolute Zahlen, weil sie deutliche Unterschiede auf den Skizzen zur Umgebung bemerkte. 1,30 Meter wird der Neubau das Nachbarhaus überragen, sagte Seegers schließlich und konnte die erste stellvertretende Bezirksbürgermeistern schließlich besänftigen.

Info Viele Stellplätze in den Untergeschossen Plan Erhalten bleiben sollen nach Abriss des Bürohauses die Untergeschosse, in dem es ausreichend Stellplätze geben werde für Pkw und Fahrräder, so Nicola Seegers bei ihrem Vortrag in der Sitzung der Bezirksvertretung 2. Eine genaue Zahl konnte sie noch nicht nennen, im Moment gibt es 180 Plätze. Vorgärten Ein Teil des öffentlichen Durchgangs vom Zoopark in die Parkanlage Heinrichstraße soll abgetrennt werden, um darauf Vorgärten für Wohnungen einzurichten. Auf der Fläche wachsen heute Büsche und Bäume.

Harald Schwenk von den Grünen dagegen konnte sie nicht überzeugen von dem Vorhaben, der mehr als unglücklich ist mit der Vorlage. „Ich verstehe nicht, warum wir den Bebauungsplan kaputtmachen“, sagte Schwenk, der erwartet hatte, dass die Verwaltung den Rat bittet, den Bebauungsplan aufzuheben. „Wir haben schon für die Hausnummer 84 Recht für Wohnbebauung geschaffen“, so der Grünen-Fraktionssprecher, der bezweifelt, dass die Bezirksvertretung zuständig ist für diese Entscheidung.

Unüblich ist das Vorgehen der Verwaltung aber nicht, mit bestehenden Satzungen zu arbeiten und für Änderungen Befreiungen in der Bezirksvertretung einzuholen. „Würde der B-Plan aufgehoben, würde sich das ganze Projekt um zwei bis drei Jahre verzögern“, meinte Seegers, die Zustimmung bekam von Harald Neuhaus (CDU), für den Wohnen ganz prima in die Umgebung passt. Für Michael Kendura (SPD) ist das Bürohaus „ein Fremdkörper. Wir brauchen Wohnungen, wir wollen Wohnungen, und wenn wir Wohnungen so schneller bekommen, sind wir für die Befreiungen“, sagte Kendura.