Mildes Urteil in Düsseldorf : Opa wurde für Enkelkind zum Juwelendieb

Tanja Kretschmar verteidigte den geständigen Großvater. Foto: RP/wuk

Düsseldorf In Düsseldorf hat ein 60-Jähriger gestanden, an einem Blitzeinbruch bei einem Juwelier beteiligt gewesen zu sein. Als Motiv gab er eine rührende Geschichte an.