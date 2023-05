Polizei muss Pfefferspray einsetzen Massenschlägerei in Düsseldorfer Shisha-Bar löst Großeinsatz aus

Samstagnacht gegen 3 Uhr ist es in einer Shisha-Bar an der Brehmstraße im Düsseldorfer Stadtteil Düsseltal zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zehn Leute seien in eine Schlägerei verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte seien rund 100 Personen, meist Jugendliche und junge erwachsene Männer, in aggressiver Stimmung in der Shisha-Bar angetroffen worden. Etwa zehn Personen hätten weiterhin aufeinander eingeschlagen und aus der Gruppe der Schaulustigen und Unbeteiligten sei mehrfach warnend „Messer! Messer!“ gerufen worden. Um die sich schlagenden Personengruppen zu trennen und die Auseinandersetzungen zu beenden, setzte die Polizei Pfefferspray ein.