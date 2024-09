Schule in Düsseldorf Das Goethe-Gymnasium ist jetzt eine „Schule mit Courage“

Als geladener Pate sprach Daniel Thioune zu den Schülerinnen und Schülern und betonte die Vorbildfunktion des Sports: „Ich unterstütze Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage am Goethe-Gymnasium, weil wir immer wieder erleben wie Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Neigung, Identität oder Religion ausgegrenzt und benachteiligt werden. Im Fußball leben wir die Vielfalt, dafür steht auch die Fortuna. Ich unterstütze alles, was dafür lebt, alles, was diese Vielfalt ausmacht.“