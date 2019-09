Wohnungsbau in Düsseldorf : Mikroapartments für die Rethelstraße

Der Bauantrag ist ohne die Bungalows im Hinterhof in der Bezirksvertretung beschlossen worden. Foto: List Develop Residential/RKW Architekten

Düsseltal Seit 2014 sind die einstigen Luxus-Bordelle von Bert Wollersheim an der Rethelstraße dicht. Ideen für das Areal hat es bereits einige gegeben. Es scheiterte meistens an den kosten. Jetzt hat ein Investor einen Bauantrag gestellt.

Von Nicole Kampe

Es gab eine Zeit, da war die Rethelstraße berüchtigt. Champagner, nackte Haut, Männer auf der Suche nach Spaß. Bert Wollersheim schuf an der Rethelstraße eine Welt, die anders war, verboten und doch so gefragt. Und irgendwann ging diese Welt unter – 2014, als die Bordelle geschlossen wurden. Geblieben sind die Häuser an der Rethelstraße, die alten Bordelle, die leeren Liebes-Zimmer, schon kurz nach der Schließung forderten die Ersten Wohnungsbau auf den Grundstücken. Verschiedene Anläufe hatte es gegeben, Ideen, die immer am Preis, an der Wirtschaftlichkeit scheiterten.

Doch es gibt einen Investor, der es jetzt ernst meint mit seiner Planung. Die List-Gruppe hat einen Bauantrag gestellt für das Grundstück mit den Nummern 73, 75 und 77, sie will dort ein Wohnhaus errichten mit 70 Einheiten plus zwei weiteren im Innenhof – alles Mikroapartments, die zwischen 17 und 27 Quadratmeter groß sind. „Für Berufseinsteiger und Wochenendpendler“, sagt Anja Federlein von der Bauaufsicht, die das Projekt in der Bezirksvertretung 2 vorstellt. Dazu gibt es Gemurmel im Sitzungssaal, etwa, dass es schon immer viel Kommen und Gehen in den kleinen Zimmern gegeben hat.

Info Ein Wohnkomplex mit fünf Geschossen Plan List Develop Residential will gemeinsam mit dem Architekturbüro RKW ein fünfgeschossiges Haus mit 70 kleinen Wohnungen an der Rethelstraße bauen. Ideen Die Fassade soll aus Klinker sein – ein nachhaltig solides Material, sagt Architekt Tobias Bünemann. Bodentiefe französische Fenster, ein Mix aus hellen und dunklen Flächen und ein nachhaltiges Energiekonzept sind geplant.

„Es ist gut, dass die Berti-Wollersheim-Gedächtnisstätte endlich verschwindet“, findet der parteilose Harald Gaspers, der sich aber etwas Nachhaltigeres gewünscht hätte, nicht nur temporären Mietraum. Brigitte Reich (Grüne) ist zwar zufrieden, dass der Innenhof entsiegelt wird, kann aber nicht nachvollziehen, warum ein Innenhofgebäude mit zwei Apartments geplant ist. Annelies Böcker (CDU) formuliert es so: „Warum wird für den hinteren Teil überhaupt in Erwägung gezogen, zwei Bungalows hinzuknallen?“ Für sie ist die Darstellung der Verwaltung wie so oft unverständlich.

Bei Ulf Montanus läuten gleich die Alarmglocken, wenn er Mikroapartments hört: „Mir kommt sofort AirBnB in den Sinn“, sagt der FDP-Politiker. „Mit dem Gartenhaus ist für uns die Vorlage nicht zustimmungsfähig“, fasst es Harald Neuhaus (CDU) zusammen – auch wenn das Gremium eigentlich nur über die Befreiung der festgesetzten Fluchtlinie und die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen beschließen soll. „Der Baukörper samt Gartenhaus ist planungsrechtlich zulässig“, sagt Federlein.