Schule in Düsseldorf : Die App-Girls aus Düsseltal

Düsseltal Vor einem Jahr haben Schülerinnen der Werner-von-Siemens-Realschule an einem Workshop teilgenommen. Daraus ist eine AG entstanden, in der die Neuntklässlerinnen eine Traumberufe-App programmieren.

Dutzende Zeichnungen haben Lea und ihre Schulfreundinnen angefertigt, Plakate mit bunten Post-its beklebt. Ideen aufgeschrieben, Zettel wieder weggeschmissen. Bis sie das hatten, was sie wollten: „Eine Traumberufe-App“, sagt Lea, die im letzten Schuljahr an einem Workshop teilgenommen hat, der nur für Mädchen gedacht war, der gemeinsam mit den Initiativen Female Innovation Hub und ZDI (Zukunft durch Innovation) organisiert wurde. Im Mittelpunkt des Workshops stand das Programmieren einer App, und weil die Mädchen der Werner-von-Siemens-Realschule so engagiert waren, sollte der Workshop nicht einfach so enden nach ein paar Tagen. Lea und ihre Freundinnen wollten weitermachen, weiter an der App arbeiten, weil sie an ihre Idee glaubten. Seitdem treffen sie sich einmal in der Woche, immer donnerstags in einer AG, mit dem Ziel, die App bis zum Ende des Schuljahrs zum Laufen zu bringen.