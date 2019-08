Kommen und gehen : Exotische Eiskreationen und verführerische Klassiker

In der „I Am Love“-Eisdiele genießen Geschäftsführer Kevin Kuhn (l.) und Mitarbeiter Merlin Herbst die eigenen Eiskreationen. Foto: Julia Brabeck

Düsseltal In der Eisdiele „I Am Love“ ist Abwechslung angesagt. Täglich wechselt das ungewöhnliche Angebot von Himbeer-Minze bis Salz-Karamell.

Es sind verführerische Köstlichkeiten, die sich in der Kühltheke der neuen Eisdiele „I Am Love“ an der Achenbachstraße türmen. Im Mai hat die erste Düsseldorf-Filiale der in Bochum gegründeten Kette in einem ehemaligen Kiosk eröffnet und schnell Fans gefunden, wie bei einem Besuch erlebt werden kann. „Das Himbeer-Minz-Sorbet musst du unbedingt probieren. Das ist total erfrischend“, rät etwa eine ältere Kundin ihrer Freundin. Die schwankt allerdings zwischen dem Klassiker Erdbeere und dem Exoten Salz-Karamell, der einer der am meisten nachgefragten Eissorten ist.