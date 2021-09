Natur in Düsseldorf : Nabu-Stiftung übernimmt Patenschaft für Beuys-Bäume

Düsseldorf Jenny Trautwein und Tomasz Piwarski haben für ein Kunstprojekt in Kassel Eicheln von Beuys-Bäumen gesammelt. Das Künstlerduo aus Düsseltal hat inzwischen 400 kleine Setzlinge großgezogen.

Es ist schon jetzt eine Generationenaufgabe. Etwa 40 Jahre dauert es, bis eine Eiche die ersten Blüten austreibt und Eicheln produziert. Also konnten Jenny Trautwein und Tomasz Piwarski kaum früher mit ihrem Kunstprojekt „Eichenaura“ beginnen, denn 1982 entstand anlässlich der Documenta 7 in Kassel das Kunstwerk „7000 Eichen/Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ von Joseph Beuys. Trautwein und Piwarski sammelten in Kassel und unter der einzigen Beuys-Eiche in Düsseldorf Eicheln, pflanzten sie ein, hegten und pflegten die Setzlinge und gewannen so 400 Schößlinge, die sie „Beuys Babys“ nannten.